元メジャーリーガーで東京ヤクルトスワローズ、福岡ソフトバンクホークスで投手としてプレーした五十嵐亮太さん（46）が2025年11月20日、自身のインスタグラムを更新し、ヤクルトの左腕・石川雅規投手（45）との2ショットを披露した。「今年もお疲れ様！」五十嵐さんは「今年もお疲れ様！」とし、石川投手との2ショットを投稿した。2026年シーズンも現役続行の石川投手は、現役最年長。188勝をあげており、200勝まであと12勝に迫る