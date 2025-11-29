静岡県の田久保真紀・前伊東市長の失職に伴う市長選（１２月７日告示、１４日投開票）に、埼玉県戸田市の漫画家、鈴木奈々子氏（５２）が諸派で立候補する意向を表明した。同市長選への出馬表明は９人目。鈴木氏は記者会見で、「メガソーラーの建設計画は完全に停止し、図書館は今あるものを改修する」と述べ、「外国人への生活保護の撤廃、観光に力を入れて、若い人が働ける街にする」と主張した。鈴木氏は横浜市出身。戸田