ダンサー田中泯（80）が29日、都内で、朗読を務めた映画「Ryuichi Sakamoto：Diaries」（大森健生監督）の公開記念舞台あいさつに登壇した。23年3月に71歳で亡くなった世界的音楽家、坂本龍一さんが、がんに罹患（りかん）してから亡くなるまでの3年半、本人の日記を軸にたどったドキュメンタリー。生前親交のあった田中が日記の朗読を担当した。田中は「文学者や詩人、そういう人たちの日記のようなもの、死に向かっている心境を