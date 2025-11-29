女優水崎綾女（36）が29日、最新写真集「Eu te amo」（講談社）発売記念イベントを都内で行った。沖縄・宮古島で撮影し、“禁断ボディー”を大胆披露。もはや芸術といわれるヒップについて「日本人っぽくないお尻だねとよく言われるので、チャームポイントだと思うようになりました」。特に鍛えているわけではないとし「ポテンシャルですかね」と笑顔をみせた。お気に入りの1枚は、バストラインがくっきりしたセクシーなショット。