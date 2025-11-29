11月29日午前、新潟市江南区と秋葉区ではイノシシの目撃情報が相次ぎ、人身被害も発生しました。午後には秋葉区でイノシシ1頭が捕獲されていて、警察はパトロールなどを行い、周辺住民に警戒を呼びかけています。11月29日午前9時半前、新潟市江南区西山の住宅街で通行人から警察に「イノシシを目撃した」と通報がありました。警察によりますと、この通報を皮切りに江南区内では、午前10時半過ぎまでの約1時間に、イノシシに