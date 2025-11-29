◆カープレジェンドゲーム（２９日・マツダ）広島ＯＢが集結して３年半ぶりに「カープレジェンドゲーム」が開催された。今年は１９７５年の創設初のリーグ優勝から５０年、被爆８０年の節目。「未来へつなぐ平和への思いカープとともに」と題して実施された。１９７５年１０月１５日にリーグ優勝を決めた試合（後楽園）の相手・巨人からは中畑清氏、高橋由伸氏の３人も参戦した。中畑氏は「お招きいただき、ジャイアン