ロッテの寺地隆成捕手が２９日、契約更改交渉に臨み、今季の４倍となる１６５０万円増の年俸２２００万円でサインした（金額は推定）。２年目の今季は大ブレイクの１年だった。初の開幕１軍入りを果たすと、佐藤都志也捕手の故障もあり徐々にスタメンに定着。１１６試合に出場し打率打率２割５分６厘、５本塁打３３打点と、飛躍のシーズンを過ごした。「チーム状況もありつつ出していただいたのもあると思いますし、その中で去