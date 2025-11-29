晴れ風「ハレの日、晴れ風。」年末篇場面カット 内村光良と目黒蓮（Snow Man）が出演する「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」の新TVCM 「ハレの日、晴れ風。」年末篇を12月1日より全国で順次放映開始する。放映に先立ち、新TVCM30秒 Ver.を11月27日よりYouTubeで公開した。また、2人が本音で語り合うシーンを収録したスペシャル映像2本のうち、「晴れ風 褒めてくれる人篇」をCMと同日に YouTubeで公開。もう 1