プロ野球・阪神は29日、岡粼太一氏を石川ミリオンスターズに2026年シーズンも派遣することを発表しました。岡粼氏は、2004年のドラフトで阪神に入団し、2020年まで現役で活躍。現役引退後の2021年からは阪神の編成本部プロスカウトとしての活動を始めました。2024年から派遣という形で石川ミリオンスターズの監督を務め、来季で3年目の就任となります。