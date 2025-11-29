ロッテの寺地隆成捕手（２０）が２９日、千葉市内の球団事務所で契約交渉に臨み、今季の年俸５５０万円から４倍増の２２００万円で更改した（金額は推定）。「自分の想定していたくらいの金額だった」と笑顔を見せた。２年目の今季は飛躍的な結果を残した。１年間１軍に帯同。一時は正捕手としてプレーし、右肘を痛めてからは指名打者に専念して１１６試合に出場。規定打席に到達して打率・２５６、５本塁打、３３打点だった。