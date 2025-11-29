エレコムは、スマートフォン・AirPods・パソコンを充電しながら、映像出力やUSB機器の接続もまとめて行える、Qi2ワイヤレス充電対応の4in1ドッキングステーション（DST-Q041BPBK）を2025年11月下旬に発売します。実売価格は1万1980円（税込）。 「Qi2スタンド付きドッキングステーション」 記事のポイント スマホやPCまわりの充電機能を1台に集約できるドッキングステーション。HDMI出力機能も備えているので、ノートPC