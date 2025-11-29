味の素AGFは、コーヒーエントリー層でもある大学生との接点を重視し、2022年から部署ごとに学生とアイデアの共創に取り組んでいる。次世代ユーザーのニーズやインサイトを汲み取り販促や商品企画に活かしていくことが目的。共創に関わった学生に企業や商品に好意を抱いてもらうことも期待する。10月29日、味の素AGF本社（東京都渋谷区）で東京支社ギフト営業グループの社員に向けて、百貨店向けギフトの販促企画をプレゼン