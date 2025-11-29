◇スキージャンプ FISワールドカップ ファールン大会(日本時間25日〜30日、スウェーデン)28日に行われた女子ノーマルヒルで丸山希選手が優勝し、W杯開幕3連勝を飾りました。丸山選手は1本目と2本目ともに全選手中最高得点をマークし、合計229.6点。昨季のW杯で年間優勝を果たした、2位のニカ・プレブツ選手(スロベニア)に18.5点差を付けての優勝となりました。W杯開幕戦となったリレハンメル大会では大会初日の混合団体で優勝する