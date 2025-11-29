第１０４回全国高校サッカー選手権大会（１２月２８日開幕）に向け、近畿地区６つの代表校の監督が２８日、大阪市内で共同記者会見に臨んだ。大阪予選優勝後に部員の飲酒騒動があった興国（大阪）は、１２月２９日に帝京大可児（岐阜）と初戦を迎える。騒動については学校としても重く受け止めた上で、当該生徒は出場させず、部として大会には出場することを決めた。会見に出席した六車拓也監督は「まだ全国で１勝していない。