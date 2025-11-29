実業家で、元グラビアアイドル小阪由佳さん（40）が29日、都内で、写真集「until the end〜裸洗〜」と、著書「六本木洗脳」の発売イベントを行った。04年にミスマガジングランプリに選ばれ、グラビアやタレントなどで活躍した。17年ぶりの写真集に、小阪さんは「需要大丈夫？って思いましたけど、最高の場所をありがとうございますという気持ちでした」と笑みを見せた。さらに「20代でやっていたことを、40歳になってもう1回チャ