齢を重ねるごとに、個人差はあれど体力の衰えを感じるものです。いままで出来たことが出来なくなり、周りの人の助けが必要になることもあります。筆者友人のA子さんは80歳を過ぎた姑をサポートするためパートの休みを利用し、身の回りの手伝いに行っていました。しかし、その時に思わずイライラしてしまったエピソードについてご紹介いたします。 週3で義実家をサポート！ 姑のまさかの態度にイラッ！？