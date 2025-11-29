◇NBAカップ1次リーグ第4戦レイカーズ−マーベリックス（2025年11月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。前半まさかの無得点に終わった。チームは60ー62と2点ビハインドで前半を折り返した。前回の試合となった25日（同26日）の本拠地クリッパーズ戦では、得意の3Pシュートや豪快なワンハンドダンクを叩き込んだ。2戦連続2桁得点と