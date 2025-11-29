１１月２９日午前、大阪府箕面市の住宅で火事があり、焼け跡から年齢性別不明のわからない遺体が見つかりました。また、住人の男性１人がのどをやけどして病院で治療を受けています。２９日午前７時４５分ごろ、箕面市箕面の住宅で、「１階から火が出ている。家から出てきた男性が『妻が取り残されている。足が悪くて自分で動けない』と話している」と警察に通報がありました。消防車１１台が出動し、火は約２時間半で消し止