山形警察署によりますと、29日午前11時10分ごろ、山辺町畑谷の畑谷公民館の南西約400メートル地点で、クマ1頭（体長約1メートル）が目撃されました。クマが付近に潜んでいるおそれがあり、警察で注意を呼びかけています。山辺町では29日未明に山辺地内でクマ1頭が目撃されています。