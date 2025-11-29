今、世界で最も注目を集めるファッションデザイナーと言えば、ジョナサン・アンダーソンさん（４１）の名前が挙がる。フランスのブランド「ディオール」のデザイナーに就任し、９月下旬から１０月上旬に開かれた２０２６年春夏パリコレクションで、初めてウィメンズの新作を披露した。ショーを終えたばかりのアンダーソンさんが書面で読売新聞のインタビューに応じた。（梶彩夏）ブランドの歴史と対話し創作――パリで発表した