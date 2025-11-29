大阪・キタの商業施設の雑貨店でステッカーなどを万引きしたとして、大阪府警は２８日、府警交野署刑事課巡査長（４１）を窃盗容疑で逮捕した。「間違いない」と容疑を認めているという。発表では、巡査長は２８日午前１１時５０分頃、大阪市北区の商業施設「阪急三番街」の雑貨店でステッカーやピンバッジなど６２点（計４万円相当）を盗んだ疑い。警戒中の保安員に店外で声をかけられ、事務所に向かう途中に逃走しようとした