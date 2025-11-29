日中関係の冷え込みが、私たちの生活にも影響を及ぼしています。きっかけは11月7日の高市首相の国会答弁でした。台湾有事や存立危機事態に関し、歴代の首相はどう答えてきたのか、そして影響はいつまで続くのか。日本テレビ政治部官邸キャップと考えます。そこで今回の#みんなのギモンでは、「高市首相発言…歴代首相との違いは」をテーマに解説します。■台湾の統一を目指す習近平国家主席鈴江奈々アナウンサー「高市首相の台湾有