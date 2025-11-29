カージナルス再建の影響でトレード候補の見立てカージナルスのラーズ・ヌートバー外野手にトレード説が浮上しており、ドジャースの地元メディアが新戦力として関心を示した。手術のため来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は欠場見込みだが、意外な形で大谷翔平投手や山本由伸投手らとの共闘が再び実現するかもしれない。ヌートバーは今季、カージナルスで自己最多の135試合に出場、119安打を放ち、4年連続の2桁