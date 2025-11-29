日本ハムは２９日、梅林優貴捕手が一般女性と結婚したことを発表した。入籍日は非公開としている。来季７年目を迎える梅林は「この度、結婚いたしました。育成選手として苦しい時期も、いつもそばで支え続けてくれた存在です。これからも感謝の気持ちを胸に、より一層野球に真摯（しんし）に向き合ってまいります。今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」とコメントした。