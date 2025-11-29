１１月２９日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル＝１２頭立て）は、単勝１．８倍の支持を受けたクリスチャン・デムーロ騎手騎乗の１番人気バートラガッツ（牡２歳、栗東・池添学厩舎、父リアルスティール）が先行策から４コーナーで先頭に立つ積極的な競馬で、そのまま押し切った。２着に７番人気のソルチェリア（古川吉洋騎手）が入り、さらに３着に５番人気のセルジュバローズ（アレクシ・プーシャン騎手）が入った