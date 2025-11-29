モデルで女優の香音が２９日、都内で「香音２０２６カレンダー」（わくわく製作所刊、税込み３３００円）発売記念イベントを行った。昨年に続いてカレンダーの発売が実現し「今年も出せるのはうれしい」と笑顔。自身の好きな花をテーマに、自ら細部までこだわった。「お洋服にお花が入っていたり、アクセサリーのモチーフだったり、生花を使ったり、色々なパターンで撮影した。自分の好きなところを生かすメイクをしてもら