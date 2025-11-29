音楽好きな家庭で育った男性（59）。結婚して子どもが生まれ介護の仕事に就いたが、なぜか新しい仕事が覚えられなくなる。ストレスで体調を崩し、2度の自殺未遂もあった。脳の疾患が原因だとわかり手術を受けたが後遺症が残った。 【画像】2度の自殺未遂をした59歳ひきこもり男性が今心がけていること 仕事をクビになり再就職できないまま、気力を失って家にひきこもってしまう。そんな男性があることをきっかけに、再び