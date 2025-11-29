私はキョウカ。数時間後、夫が怒鳴り込んできました。自分勝手なことを大声で叫ぶ夫に、「どうして私はこんな人を好きだったのだろう」と、急速に気持ちが冷めていくのを感じました。私が今まで思っていたことや素直な気持ちを言い返すと、夫は少し怯みました。「育休は育児のための休暇だ」と訴え、協力しない、作り置きまで食べ尽くした夫を非難。「働いているから偉いのか」と問い詰めました。私の言葉に夫は何も言い返せず、た