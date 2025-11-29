音楽好きな家庭で育ち、プロの合唱団に所属していた男性（59）。結婚して子どもを育てるために転職して介護職に就いたが、新しい仕事が覚えられない。ストレスで体調不良になり、自殺未遂したことも2度あった。脳の疾患で倒れ、手術後は記憶障害と失語症に苦しんだ。仕事もクビになり、再就職もできないまま家にひきこもった男性の希望となったものとは。（前後編の前編） 【画像】ひきこもり男性が悔しくて涙が止まらなかったこ