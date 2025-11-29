「どうですか？カレーの味は？」 記者の問いかけに、インド人社員は微笑んで答えました。 【写真を見る】レトルトになった「スズキ食堂」のカレー 「日本で食べているけど母の料理と同じです。とってもおいしいです」 「作り立てのインド料理の味がします」 浜松市に本社を置く自動車メーカー・スズキ。その社員食堂でインド出身の従業員から好評なのが、「ベジタリアンカレー」です。そのカ