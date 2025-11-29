＜カシオワールドオープン3日目◇29日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが進行している。【写真】お疲れ様でした…！宙を舞う谷口徹最終組が前半の競技を終え、トータル14アンダーで大岩龍一、鈴木晃祐、砂川公佑のツアー未勝利の3人が首位に並ぶ混戦となっている。トータル11アンダー・4位タイに?川泰果、勝俣陵、コ・グンテク（韓国）が続いている。賞金ランキング1