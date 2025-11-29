静岡県沼津市の市道で、無免許で乗用車を運転し、軽乗用車に衝突して運転手の男性にけがをさせたとして、暴力団組合員の男が逮捕されました。 無免許過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、三島市徳倉に住む指定暴力団・極東会系の組員の男（29）です。 警察によりますと、男は11月28日午後7時頃、沼津市内の市道で、無免許で乗用車を運転し、20歳の男性が運転する軽乗用車に衝突して、そのまま逃走した疑いが持たれて