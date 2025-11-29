プロ野球2軍・くふうハヤテベンチャーズ静岡と資本業務提携を結んでいる「くふうカンパニー」が、球団運営会社に契約解除を通知したと発表しました。 【動画】くふうハヤテスポンサー「くふうカンパニー」がハヤテ223に契約解除を通知「ネーミングライツの重要な一部契約不履行があった」と指摘＝静岡県 くふうハヤテベンチャーズ静岡とネーミングライツなどの資本業務提携を結んでい