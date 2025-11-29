◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯第3日（2025年11月29日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）最終組が前半9ホールを終えた時点で、イ・ミニョン（33＝韓国）が6つ伸ばし、通算5アンダーで単独首位に立っている。金沢志奈（30＝クレスコ）、阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）、申ジエ（37＝韓国）、古江彩佳（25＝富士通）、岩井千怜（23＝Honda）、鈴木愛（31＝セールスフォース）が4アンダーで1打差2位に並んでい