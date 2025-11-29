世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカ・アイオワ州の「吹雪のなか逆走…逃走劇の結末はパトカーの目の前で」についてです。◇アメリカ・アイオワ州。吹雪の中、猛スピードで走る黒い車。パトカーに追われていて、センターラインを越えて逆走しています。視界が悪い中、停止を呼びかけますが、逃走を続けます。すると次の瞬間…。逃走していた車が、対向車線を走っていた車と正面衝突。そのまま、後続車にも衝