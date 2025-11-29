俳優で気象予報士の石原良純（63）が28日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。久々の演技について言及した。番組では、良純、長嶋一茂、バイオリニストの高嶋ちさ子、サバンナの高橋茂雄が出演する大みそかの特番「高嶋ちさ子殺人事件」の告知を行った。ちさ子から「（演技は）久しぶりですか？」と聞かれると、良純は「本当に久しぶりでね。やってた監督さんが僕が20年くらい前に連ドラやってたと