西武から１０月２７日に戦力外通告を受けた右腕・田村伊知郎投手（３１）がＫＢＯに来季から導入される「アジア枠」制度を利用して斗山ベアーズと契約を結ぶと、韓国メディア「マイデイリー」が報じた。田村は報徳学園から立教大を経て２０１６年ドラフト６位で西武に入団。プロ９年目の今季は２０試合に登板して０勝１敗１ホールド、防御率３・５８の成績で、２軍では防御率０・００だった。