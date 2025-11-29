日本ハムは２９日、堀瑞輝投手が一般女性と結婚したことを発表した。入籍日は非公表としている。堀は２１年に３９ホールドを挙げ、最優秀中継ぎにも輝いた左腕。近年は力を発揮できず、今季は１軍では２試合の登板にとどまり、２５日に５００万円ダウンの２８００万円（金額は推定）で契約を更改していた。堀は「いつも自分を支えてくれる家族に心から感謝したいです。今まで以上に責任感を持ち、精進していきたいと思います