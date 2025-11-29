関東大学サッカーリーグ１部の日大が２８日、都内でＪリーグ加入合同会見を行った。２７年からＪ２水戸に加入が内定している五木田季晋（きしん、２１）は、中学、高校と川崎の下部組織でプレー。英プレミアリーグ・トットナムに所属する日本代表ＤＦ高井幸大（２１）、Ｕ―２０日本代表でＷ杯に出場したＭＦ大関友翔（２０）らとは同学年で一緒にプレーしていた。五木田は「高井、大関がプロの世界で頑張って、結果を出してい