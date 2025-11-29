今年6月、日本テレビからコンプライアンス上の問題を理由に『ザ！鉄腕！DASH!!』の降板を告げられた国分太一。以来、活動を休止し、表舞台から消えていたが、11月26日、ついに会見を開いた。「内容は、コンプライアンス違反と認定した日テレの対応について疑義を呈するものでした。国分さんの主張によれば、日テレに呼び出され事情を聞かれた際、スマホで録音するも、弁護士に削除を指示されたそうです。いまだに何がコンプライ