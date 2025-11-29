大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)で“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の義理の兄・次郎兵衛を好演している中村蒼。第25回では、妻・とく(丸山礼)の存在、さらに3人の父親になっていたことが明らかになり、視聴者に衝撃を与えた。ドラマの中で癒やし的存在になっている次郎兵衛、そして妻・とくについて、制作統括の藤並英樹チーフ・プロデューサーに話を聞いた。『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺