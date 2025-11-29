送検される林欣海容疑者＝29日午後0時3分、警視庁牛込署証券口座に不正アクセスして乗っ取り、株を不正に売買したとして、金融商品取引法違反（相場操縦）容疑などで中国籍の男2人が逮捕された事件で、被害口座の名義人の一部が「フィッシング詐欺に遭ったかもしれない」と説明していたことが29日、警視庁などの合同捜査本部への取材で分かった。フィッシング詐欺は、メールなどで偽サイトに誘導し、IDやパスワードを盗む手口