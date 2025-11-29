【新華社貴陽11月29日】中国貴州省南西部の冊亨（さつこう）県で、カメリアオイルの原料になるユチャ（油茶）の実が熟し、出荷の時期を迎えている。一部の農家は、手摘みしたユチャの実をドローンで運ぶ方式を取り入れ、収穫作業の効率化を進めている。同県でユチャ栽培の中心地となっている弼佑（ひつゆう）鎮の「低収量ユチャ林改造基地」では今年、地元で初めてドローンを導入。収穫した実を山麓の集積地点に迅速に運搬する