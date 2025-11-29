西武の炭谷銀仁耦捕手が２９日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「今年も髪の毛やっちゃいました」と記し、髪を編み上げたコーンロウヘアを披露した。この日は自身が主催し、西武ナインとファンが一緒にラウンドするゴルフコンペ「炭谷杯」の開催日。直前にも「炭谷杯」と記して、景品とみられるカラフルなゴルフボールの前で撮影した写真を投稿していた。炭谷は昨年１１月のファン感謝イベントにもコーン