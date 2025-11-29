日本テレビ系で12月13日(19:00〜)に生放送される『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』決勝の審査員が発表された。霜降り明星・粗品審査員を務めるのは、川島明(麒麟／5回目)、粗品(霜降り明星／初)、田中卓志(アンガールズ／7回目)、哲夫(笑い飯／7回目)、友近(4回目)、森田哲矢(さらば青春の光／2回目)、リンゴ(ハイヒール／4回目)。また、山添寛(相席スタート)とコットンが、大会サポーターとして盛り上げる。決勝に進出したのは、紺