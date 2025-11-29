AOKIは、秋冬の新作として疲労回復ウェアの「RECOVERY CARE＋ (リカバリーケアプラス)」のPEANUTSコラボ企画・フリースタイプを販売開始した。「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボRECOVERY CARE＋ フリースタイプ」2024年4月のコラボレーション開始以来、AOKIではトートバッグ・キャップなど、PEANUTSとコラボレーションしたさまざまなアイテムを展開してきた。この度販売を開始した「AOKI＆TAKE CARE WITH PEANUTSコラボRECOVER