は過去10年、単勝2桁人気の馬券内がゼロ。比較的、平穏決着の傾向にあるが、それでも昨年は8人気のシンエンペラーと7人気のドゥレッツァが2着同着に入った。今年は欧州年度代表馬カランダガン、そのカランダガンをドバイで負かしたダノンデサイル、今年の日本ダービー1、2着馬のクロワデュノールとマスカレードボールなど強豪が揃ったが、だからこそ一角崩しがあれば一気に配当は跳ねる状況だ