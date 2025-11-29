客席の間をぬって進む猫型ロボット。到着すると「ご注文のお料理をお持ちしましたにゃ！」と音声で案内する。幼い子どもが「猫ちゃん、来たよ」とはしゃぐ。この猫型ロボットは、中国企業が開発した「BellaBot（べラボット）」だ。客席と厨房を往復し、配膳や下げ膳をする。外食大手すかいらーくグループは「しゃぶ葉」「ガスト」など系列の約2100店に約3000台を展開している。ECサイトで参考価格1台370万円とされている。配膳ロボ