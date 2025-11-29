Photo: 小暮ひさのり 家の見守り、これで万全。最近なにかと物騒な話も聞こえてきますし、我が家の近くでも近所で空き巣があったらしいわよ…、みたいな話が聞こえてきて、こりゃああかん、対策せねば。と、思っていたので対策しました。選んだのはこれ。Ankerのセキュリティカメラです。今なら40％OFFで8,990円（税込）と、かなり割安感ありますねー。 Anker Eufy Solar Wall Light