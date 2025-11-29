29日の京都5R・新馬戦（芝1600メートル）は2番人気のレッドリガーレ（牡2＝斉藤崇、父モーリス）が鼻差V。勝ち時計は1分35秒4。プーシャンは「現状は千六ぐらいがいいかな。子どもっぽいところもありますけど、走る馬であることは間違いない。成長が楽しみです」と話した。